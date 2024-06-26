Зруйновані багатоповерхівки, церква та випалена земля: який вигляд зараз має Часів Яр (фото)

На кадрах видно, що кожен із будинків повністю зруйнований.

В Мережі показали, який вигляд зараз має зруйнований російськими окупантами Часів Яр. Місто в майбутньому доведеться будувати заново, оскільки в ньому не залишилося вцілілих споруд.

Знімки з міста на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив журналіст та блогер Денис Казанський.

На кадрах видно, що кожен із будинків повністю зруйнований або частково. Споруди випалені вогнем, а земля навколо вкрита попілом, уламками фасадів та бетонними конструкціями із розтрощених багатоповерхівок.

Сама ж земля вкрита вирвами від детонації російських боєприпасів. Армія РФ не пожаліла навіть церкву, яку вони також нещадно обстріляли та зруйнували.

Нагадаємо, що війська РФ продовжують наступ на Часів Яр та мають певні просування.

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