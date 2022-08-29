Зруйновані будинки та пошкоджені об'єкти інфраструктури: окупанти з РСЗВ обстріляли Миколаїв, Очаків та навколишні села

Минулої доби обстрілам з реактивної артилерії ворога піддалися Миколаїв, Очаків, Миколаївський та Баштанський райони.

Про ситуацію за 28 серпня розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

28 серпня, орієнтовно о 13:30 ворог завдав удару по Миколаєву з РСЗВ "Смерч". Внаслідок чого виникла пожежа на території елеватора. Пошкоджено інші об’єкти інфраструктури, зокрема житлові будинки. Постраждалих немає.

Також ввечері, 28 серпня, після 19:00 по промисловій інфраструктурі міста ворог ударив з РСЗВ "Ураган". Постраждалих немає.

Миколаївський район:

Внаслідок ворожого обстрілу смт Первомайське Первомайської громади частково зруйновано житлові будинки. Постраждалих немає.

Також, 28 серпня, об 11:00, 13:00 та 13:25 ворог здійснював обстріли Шевченківської громади. Внаслідок обстрілів у селищі Любомирівка одна людина загинула. У с. Котляреве одна людина зазнала важких поранень. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. У с. Шевченкове через обстріли зазнало руйнувань приватне домоволодіння та загорівся житловий будинок. Постраждалих немає.

Крім того, вночі, 29 серпня були артилерійські обстріли с. Котляреве. Влучання у два житлових будинки й господарські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Ввечері, 28 серпня, о 17:20 ворог завдавав удари по м. Очаків Очаківської громади. Влучання переважно по території аквазони. Постраждалих немає.

Баштанський район:

28 серпня, близько 17:10 було обстріляне селище Березнегувате. Вранці, 29 серпня, близько 06:30 обстрілювали село Висунськ. Внаслідок обстрілів є пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих відсутня.

Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.

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