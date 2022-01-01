Зруйновані стіни та дах: на Прикарпатті у житловому будинку пролунав потужний вибух, є потерпілий (фото)

Зруйновані стіни та дах: на Прикарпатті у житловому будинку пролунав потужний вибух, є потерпілий (фото)

Причини вибуху встановлюються.

У селі Хриплин Івано-Франківської області у суботу, 1 січня, о 15:07 в житловому будинку пролунав вибух.

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Про це повідомили в ДСНС України.

За даними рятувальників, у житловому будинку вибухнула газоповітряна суміш. Через це в приміщенні зруйновано дах, перекриття та стіни.

"Внаслідок вибуху постраждав власник, 1962 року народження, якого каретою швидкої медичної допомоги направлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють рятувальники. Причини вибуху встановлюються.

УДСНС в Івано-Франківській області

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