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Зруйновані стіни та дах: на Прикарпатті у житловому будинку пролунав потужний вибух, є потерпілий (фото)

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Зруйновані стіни та дах: на Прикарпатті у житловому будинку пролунав потужний вибух, є потерпілий (фото)

УДСНС в Івано-Франківській області

Причини вибуху встановлюються. 

У селі Хриплин Івано-Франківської області у суботу, 1 січня, о 15:07 в житловому будинку пролунав вибух

Про це повідомили в ДСНС України. 

За даними рятувальників, у житловому будинку вибухнула газоповітряна суміш. Через це в приміщенні зруйновано дах, перекриття та стіни. 

"Внаслідок вибуху постраждав власник, 1962 року народження, якого каретою швидкої медичної допомоги направлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні. 

На місці події працюють рятувальники. Причини вибуху встановлюються. 

© УДСНС в Івано-Франківській області
УДСНС в Івано-Франківській області

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