Зруйновані стіни та дах: на Прикарпатті у житловому будинку пролунав потужний вибух, є потерпілий (фото)

Причини вибуху встановлюються.
У селі Хриплин Івано-Франківської області у суботу, 1 січня, о 15:07 в житловому будинку пролунав вибух.
Про це повідомили в ДСНС України.
За даними рятувальників, у житловому будинку вибухнула газоповітряна суміш. Через це в приміщенні зруйновано дах, перекриття та стіни.
"Внаслідок вибуху постраждав власник, 1962 року народження, якого каретою швидкої медичної допомоги направлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють рятувальники. Причини вибуху встановлюються.
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