Зруйновані вщент балкони, будинки без газу, а кількість поранених зросла: що відбувається в Одесі після атаки РФ
Одеса оговтується від дронової атаки — у місті розгорнуто «Пункт незламності», працюють всі відповідні служби.
У ніч проти 5 квітня росіяни завдали удару по Одесі. Пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі. За останніми даними, троє постраждалих.
Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
«Постраждало троє людей. Їм надана вся необхідна медична допомога. Двоє знаходяться у лікарні, один лікуватиметься амбулаторно», — зазначив він.
Станом на 7:00, за попередніми даними, у будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновані повністю. Наразі у будівлях є світло та вода, проте тимчасово відключено газопостачання.
Від самої ночі на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка. Триває робота із закриття вікон. Розгорнуто мобільний «Пункт незламності».
Нагадаємо, окупанти вночі гатили по Одесі. У місті горіли автівки. Повідомлялося про двох постраждалих.