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Зруйнований і розграбований: який вигляд сьогодні має Центральний ринок Маріуполя (відео)

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Зруйнований і розграбований: який вигляд сьогодні має Центральний ринок Маріуполя (відео)

скриншот з відео

Російські війська розгромили місто, зокрема і його Центральний ринок.

Сьогодні в Маріуполі єдиним місцем торгівлі став стихійний ринок "Космос", а з Центрального ринку залишилися лише руїни. Його окупанти знищили і розграбували.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"До війни Маріуполь був насичений ринками, торгівельними центрами. Люди могли придбати все необхідне поблизу будинку. Сьогодні все це знищено окупантами. На відео можна побачити, що залишилося від Центрального ринку у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначили, що сьогодні єдиним місцем торгівлі став стихійний ринок "Космос". Там окупанти знімають людей на камеру, щоб показати, що нібито життя у місто повертається.

"Насправді – людей позбавили вибору. Вони змушені добиратися сюди з різних районів міста, щоб хоч щось придбати та вижити", - зазначили у міській раді.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
646
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