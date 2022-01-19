Зруйнований вівтар, кров і спалені сірники: на Закарпатті невідомі розтрощили храм (фото, відео)

Зловмисники нічого не вкрали з храму, але залишили після себе суцільний безлад.

В селі Хмільник Кам'янської громади Закарпатської області невідомі проникли до місцевого Успенського православного храму. Зловмисники нічого не вкрали, але пошкодили будівлю, речі у храмі та наробили безладу.

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Про це це повідомив протоієрей Богдан Бабинець на своїй сторінці у Facebook.

"Вже минуло троє суток, а я ще й досі не можу прийти до тями від того, що довелось мені побачити напередодні недільного дня, 15 січня, перед вечірнім Богослужінням. Розтрощений храм, особливо вівтар, храм, якому ти довгі роки приділяв усю свою любов, леліяв, прикрашав, готував до кожного свята, довелось побачити першому, стати першим свідком, а поруч нікого, ні душі, і храм стоїть за 200 метрів за кладовищем", - написав священнослужитель.

Хто міг вчинити таке зухвале хуліганство - наразі невідомо.

"Навкруги все перекидане, всюди кров, недопалки, море битого скла від розтрощеного склопакета, повсюди спалені сірники, близько 40-50шт. А що ще могло трапитись? Страшно і подумати", - додав священник.

За розслідування справи взялись правоохоронці.

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