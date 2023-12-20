Зруйнований вщент: Андрющенко розповів, хто роками розкрадав "Азовмаш"

"Азовмаш" очолював вже покійний олігарх Савчук, який причетний до того, що сталося з комбінатом.

"Азовмаш" зруйнованй вщент. Все через те, що останні десять років "Азовмашем" керували проросійські керівники, які повністю його розікрали.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері телеканалу "Еспресо".

Металургійний комбінат потрібно розміновувати ще не один рік.

"І навіть не через бойові дії, а через те, що "Азовмашем" керували проросійські керівники, які за останні десять років розікрали його до такого стану, що там окрім стін нічого не залишилось. Тому немає що там відновлювати", - наголосив Андрющенко.

Він пригадав, що "Азовмаш" очолював вже покійний олігарх Савчук, який свого часу вкрав значну частину Азовмашу, розмістивши частину у Франції, а частину в Москві.

"Усі ці люди, які створювали "русскій мір" починаючи від 2014 року, - всі вихідці з "Азовмашу". Вони ще до початку повномасштабного вторгнення його розікрали. Вони й досі винні людям заробітну плату", - зауважив Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Маріуполі тисячі людей проходили через злочинну російську фільтрацію, доля більшості з них невідома. Щоб замести сліди своїх злочинів, окупанти знесли будівлю райвідділу поліції, в якому був пункт фільтрації та катівня.

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