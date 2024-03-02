Зруйнований вщент підʼїзд, поранені вагітна та трирічна дитина: стали відомі наслідки атаки РФ на Одесу

У місті триває пошукова операція.
Армія РФ атакувала Одесу дронами у ніч з 1 на 2 березня.
У місті пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.
Про це пише Суспільне.
Ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Один підʼїзд зруйнований вщент.
"Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє - в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці", - про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.
Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди.
Нагадаємо, що армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
Додамо, що раніше окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову.
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