Зруйнований вщент підʼїзд, поранені вагітна та трирічна дитина: стали відомі наслідки атаки РФ на Одесу

Армія РФ атакувала Одесу дронами у ніч з 1 на 2 березня.

У місті пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

Про це пише Суспільне.

Ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Один підʼїзд зруйнований вщент.

Наслідки атаки ворожого безпілотника на Одесу (10 фото)

"Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє - в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці", - про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.

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Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, що армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

Додамо, що раніше окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову.

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