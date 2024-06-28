Зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу поблизу ЗАЕС: чи є небезпека

Наразі функціонують лише чотири такі станції, а до війни - 14.

Цього тижня через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу поблизу захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що станція була розташована приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС. Наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ, кажуть в МАГАТЕ.

"Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервного послаблення заходів безпеки під час війни, що залишається глибоким джерелом занепокоєння", - йдеться у повідомленні.

Втім, за словами гендиректора агентства Рафаеля Гроссі, руйнування ще більше знизило здатність ефективно виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій.

Останній інцидент стався лише за кілька днів після того, як в Енергодарі протягом 16 годин була відсутня електроенергія. Це призвела до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу довкілля після того, як у них розрядилася резервна батарея.

Нагадаємо, Рафаель Гроссі розповів, чи здатні в МАГАТЕ змусити росіян залишити Запорізьку АЕС. Так, з його слів, агентство не може примусити росіян виконувати свої резолюції, бо не має на це повноважень.

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