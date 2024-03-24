Зруйновано ТЕЦ і трансформаторні підстанції: у Харкові досі складна ситуація з електроенергією

Російська масована атака по об'єктах енергетики у Харкові завдала серйозних руйнацій: зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Точна дата повного відновлення електроенергії та роботи комунікацій наразі важко не спрогнозувати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, на після тотального блекауту електроенергія є вже у близько 40% будинків, опалення - у 60%. Водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх містян.

"Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Дуже серйозні руйнації — зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто", - наголосив Ігор Терехов.

Міський голова каже, що наразі у 1,3 млн жителів. Оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають, зауважив Терехов.

"Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Працюють магазини, працюють заправки, працюють аптеки, декілька фітнес-залів", - розповів міський голова.

Нагадаємо, вночі 22 березня Харківська область мала один з найбільших по своїй масованості й інтенсивності удар по енергоінфраструктурі. Харків опинився у режимі блекауту. У населених пунктах Харківщини також можливі відключення світла.

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