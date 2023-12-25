"Зруйнували вже третю базу гуманітарної допомоги": у Херсоні та області не вщухають обстріли

Російські окупанти активізували удари по Херсону та області. Загарбники б'ють по місту балістичними ракетами, щоб знищити об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це заявив командир Херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко в етері Громадського радіо.

Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів, тож тепер у місті та передмісті щоденно чути від 30 до 50 ударів.

"Погано те, що окупанти перейшли на балістику, від якої дуже важко сховатися… Є обстріли, є руйнування, є, на жаль, постраждалі", — сказав представник Червоного Хреста.

Крім того, він розповів про невтішну ситуацію у самому місті.

"Російські війська зруйнували вже третю базу, вони б’ють по гуманітарних центрах. Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоно Хреста… Били "шахедами", били прицільно. У наш склад, наприклад, прилетіло три "шахеди", згоріло все", — наголосив Микола Тараненко.

Нагадаємо, ніч у регіонах України була неспокійною. Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Додамо, за минулу добу Росія здійснила 71 обстріл Херсонщини, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - шість дронів типу "Shahed".

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