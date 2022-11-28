ЗС РФ побоюються, що ЗСУ форсуватимуть Дніпро і відріжуть їх від Криму - ISW

ЗС РФ усвідомлюють, що Сили оборони можуть форсувати річку Дніпро та проводити контрнаступальні операції у східній частині Херсонській області, що може загрожувати всім критичним наземним лініям зв’язку з Криму на материк.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За інформацією аналітиків Інституту, російські війська готуються або до глибокої оборони, або до проведення операцій оперативного чи стратегічного стримування.

ЗС РФ явно не очікують, що зможуть перешкодити українським силам переправитися через річку, і також не віддають перевагу оборонним позиціям, щоб зупинити такий перехід. Водночас загарбники обладнали оборонні позиції, що свідчить про те, що російське військове керівництво розглядає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.

Нагадаємо, що у Великій Британії підтвердили надання українській армії високоточних ракет Brimstone, які допоможуть Україні у стримуванні російської агресії.

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