ЗСУ можуть оточити війська РФ в Лимані - Інститут вивчення війни

Російські війська продовжують проводити безглузді наступальні операції навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на захисті від контрнаступів ЗСУ.

ЗС РФ продовжують атакувати Бахмут і різні села поблизу Донецька, що має емоційне значення для жителів так званої "ДНР", але не має тактичногго значення.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни ISW (США).

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Зазначається, що Росія нездатна спрямувати масштабне підкріплення до східної Харківської та Луганської областей, що робить більшу частину окупованої Росією північно-східної України дуже вразливою для продовження українських контрнаступів.

"Тривалі російські наступальні операції навколо Бахмута та Донецька, які використовують частину дуже обмеженої ефективної бойової потужності Росії за рахунок захисту від українських контрнаступів, можуть свідчити про те, що прийняття рішень на театрі дій Росії залишається сумнівним. Здається, українські війська розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм оточити російські війська, які утримуються навколо Лиману", - повідомили в Інституті вивчення війни.

Подальше просування ЗСУ на схід вздовж північного берега Сіверського Донця може зробити позиції Росії навколо Лиману нездатними та відкрити підступи до Лисичанська та зрештою до Сєвєродонецька. Схоже, що російські захисники в Лимані все ще складаються значною частиною з резервістів БАРС (резерву Російської бойової армії) та залишків підрозділів, які сильно постраждали під час контрнаступу в Харківській області, і росіяни, схоже, не спрямовують підкріплення з інших місць на театрі дій на цю ділянку.

Нагадаємо, що українські зенітники за один вечір збили два безпілотники в небі над Херсонщиною.

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