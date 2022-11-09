ЗСУ активізували контрнаступальні дії на Кремінському напрямку та просуваються убік Сватового - Інститут вивчення війни

ЗСУ досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, на Луганщині та просуваються в напрямку Кремінної.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними Інстиуту, вчора, 8 листопада. Мініоборони РФ заявило, що авіація ЗС РФ завдала удару по українському з’єднанню в Новоселівському (14 км на північний захід від Сватового), що свідчить про те, що українські війська просунулися до цієї точки.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували Новоселівське 7 листопада та просунулися до цього населеного пункту між 7 і 8 листопада, а також за повідомленнями російських блогерів українські війська намагалися атакувати Куземівку, що за 13 км на північний захід від Сватового.

Також повідомляються, що ЗСУ активізували контрнаступальні дії на Кремінському напрямку після короткої паузи в операціях і наступають з районів концентрації навколо Червонопопівки, приблизно 5 км на північний захід від Кремінної.

Російські джерела вказують, що частини російської 20-ї загальновійськової армії несуть відповідальність за оборону в районі Кремінної і що ЗС РФ починають контратаки в цьому районі, щоб ускладнити спроби просування ЗСУ у напрямку до Кремінної. Російські війська додатково здійснили обмежену наземну атаку в 10 км на південь від Кремінної, щоб відновити втрачені позиції навколо Білогорівки.

Нагадаємо, що в Сєвєродонецькій РВА стверджують, що росіяни брешуть про взяття Білогорівки. Селище і далі перебуває під контролем ЗСУ.

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