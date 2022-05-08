ЗСУ активно нищать бронетехніку окупантів на Донбасі: ранкове зведення Генштабу станом на 8 травня

ЗСУ активно нищать бронетехніку окупантів на Донбасі: ранкове зведення Генштабу станом на 8 травня

Розпочалась 74 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні станом на 8 травня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку обстановка без суттєвих змін.

Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави.

На Слобожанському напрямку противник зосередив основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від міста Харків. Ворог здійснював артилерійські обстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни. Для посилення оборони в районі населеного пункту Козача Лопань ворог проводив заходи з інженерного обладнання позицій.

На Ізюмському напрямку противник робить все можливе, щоб йти у наступ в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Російські окупанти перекинули сюди дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони та обстрілювали артиерією позиції ЗСУ.

Для уточнення положення наших військ противник продовжував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Ізюм та Кам’янка.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове.

На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів, паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках окупанти завдають ударів по військовим та цивільним об’єктам, проводять перегрупування і посилення підрозділів, нарощують систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

На Криворізькому напрямку з метою виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України противник застосовував БпЛА “Орлан-10ˮ.

На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності “Повна”.

Кораблі чорноморського флоту РФ ведуть розвідку та вогневу підтримку в акваторіях Чорного та Азовського морів.

"За попередню добу зенітно ракетними підрозділами Повітряних Сил було уражено 1 вертоліт Мі-28Н, 7 БпЛА типу “Орлан”,2 БпЛА типу “Форпост” та 2 крилаті ракети. Додатково 2 БпЛА типу “Орлан” було знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 19 танків, 27 бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованьованих автомобілів, 6 автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки противника.