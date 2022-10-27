ЗСУ активно перетворюють російські підрозділи на "лісапетні батальйони"

ЗСУ так активно знищують російську техніку, що окремі підрозділи окупантів перетворилися на "лісапетні батальйони".

Про свідчать розмови окупантів, які перехопила СБУ.

Так один із окупантів скаржиться батькові, що в його мотострілецькій бригаді майже не залишилося техніки. Є пара танків, які не їдуть і не стріляють.

"У нас техніки немає. Взагалі нема... Он один танк стоїть і все. Але він коротше знаєш як – він не може стріляти. А один десь тут в іншій посадці стоїть – він не може їздити", – розповідає батькові контрактник однієї з Білгородських мотострілкових бригад, яка зараз перебуває в районі Лимана.

"Ось, будь ласка, мотострілецька: мото – на лисапедах чи на самокатах?, - намагається пожартувати батько вояки.

Нагадаємо, щоб не стати "вантажем 200" в Україні, російські військові можуть зателефонувати +380665803498 та +380931192984 і дізнатися, як здатися в полон.

Нагадаємо, що в Луганській області внаслідок потрапляння ЗСУ в казарму з окупантами "задвохсотилися" близько 60 російських вояків, 10 осіб з яких – офіцери.

Також на Луганщині до міської лікарні Голубівки було доправлено доставлено близько сотні поранених військовослужбовців РФ. Для проведення їм термінових хірургічних втручань прибуло декілька хірургічних бригад.

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