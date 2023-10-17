ЗСУ атакували гелікоптери та обладнання аеродромів поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська

Вночі проти 17 жовтня 2023 року Збройні Сили ЗСУ завдали успішних ударів по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних сил поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

Про це інформує СтратКом ЗСУ у соціальних мережах.

"Слава Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що, починаючи з 02:33 17 жовтня 2023 року жителі тимчасово окупованого міста чули серію гучних вибухів. Також стверджувалося про детонацію боєкомплектів.

Додамо, що на півдні Запорізької області, в Бердянському районі, ЗСУ вдало нищать російську техніку. Протиповітряна оборона окупантів зосереджена за межами Бердянська.

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