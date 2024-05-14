ЗСУ атакували секретну військову базу РФ в горах Криму: що про це відомо

Метою ураження було підготуватися до наступальних заходів та ударів по військовим об'єктам РФ в Криму.

Українські військові атакували секретну військову базу РФ, яка була розташована в горах у Криму. Ця база була орієнтована на виявлення повітряних цілей, які атакують півострів.

Про це розповів капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко.

“Це система дальнього радіолокаційного виявлення Російської Федерації для того, щоби дивитися, коли повітряні цілі атакують Крим... Покриття може бути дуже-дуже не різне, я маю на увазі, набагато далі Кримського півострова... Однозначно, там частина систем виведена з ладу. Воно позбавить можливості російську систему ППО виконувати свої завдання, в тому числі і по обороні Криму”, - наголосив Андрій Риженко.

На його думку, метою ураження було підготуватися до наступальних заходів та ударів по військовим об'єктам РФ в Криму.

Нагадаємо, що російська база протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі в Криму була пошкоджена ракетним ударом.

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