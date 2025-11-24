ТСН у соціальних мережах

187
1 хв

ЗСУ атакували бромний завод і підстанцію в окупованому Криму (відео)

Українські безпілотні системи в ніч на 23 листопада провели операцію в окупованому Криму, атакувавши стратегічні промислові й енергетичні об’єкти, зокрема бромний завод і магістральну підстанцію.

Ігор Бережанський
Сили безпілотних систем атакували Перекопський бромний завод у Красноперекопську та магістральну підстанцію в окупованому Криму.

Відео операції оприлюднив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Удар було завдано по хімічному підприємству Бром, яке працює на потреби оборонно-промислового комплексу Росії. Завод є одним із найбільших промислових об’єктів Криму та єдиним виробником бромовмісних сполук у Східній Європі.

Крім того, у ніч на 23 листопада українські безпілотні системи атакували магістральну підстанцію Красноперекопськ напругою 220 кВ. За словами Бровді, цей енерговузол є одним із ключових у мережі тимчасово окупованого півострова.

Командувач уточнив, що атаки здійснили сили 1-го окремого центру СБС, трансформованого з 14-го полку. Він назвав операцію «візитом ввічливості» та повідомив про ураження низки енергетичних об’єктів.

Раніше повідомлялося, що уночі в окупованому Криму знову було неспокійно — місцеві пабліки масово повідомляють про вибухи та спалахи в різних районах півострова.

Ми раніше інформували, що командувач СБС підтвердив знищення стратегічного об’єкта в окупованому Криму, де зберігалися та обслуговувалися російські ударно-розвідувальні безпілотники «Оріон».

