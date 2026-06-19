ЗСУ атакували десятки ключових об’єктів окупантів: що відомо про наслідки

ЗСУ / © Associated Press

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Протягом 18 та 19 червня українські війська завдали успішних ударів по важливих об’єктах росіян, які ті використовували для постачання армії та підтримки бойових дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

ЗСУ атакують окупантів — що відомо

У ЗСУ зазначають, що серед основних цілей — залізничні мости в окупованому Криму. Зокрема в районах Роздольного та Владиславівки, які ворог використовував для логістики та військових перевезень.

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Також підтверджено ураження низки важливих об’єктів у зоні бойових дій:

район зосередження техніки та озброєння поблизу Сєвєродонецька;

склад паливо-мастильних матеріалів у Маріуполі;

пункти управління БпЛА в Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях (райони Покровська, Воскресенки, Сіверська, Новоіванівки та Маліївки).

Окремо варто зазначити удар по Московському нафтопереробному заводу. 18 червня ЗСУ знищили нафтопереробну установку та чотири великі резервуари для зберігання пального. Через серйозні пошкодження завод повністю зупинив роботу на невизначений час.

«Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», — зазначили у Генштабі.

Атака ЗСУ по НПЗ Росії — останні новини

Нагадаємо, українські дрони атакували Москву 18 червня. Після ударів по нафтопереробному заводу жителі столиці РФ почали скаржитися на чорний наліт, який вкрив автомобілі, вікна будинків та одяг. Причиною, найімовірніше, стали масштабні пожежі та густе задимлення.

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Після цього у Кремлі не дуже охоче коментували атаку на Москву та «прильоти» по одному з найбільших НПЗ. Натомість слідом за своїм Міноборони твердять про нібито «високі показники роботи сил ППО».

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