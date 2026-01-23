ЗСУ знищили російський "Подльот" в Криму: Генштаб розкрив деталі удару по РЛС та нафтобазі

Уражено нафтобазу, РЛС та інші важливі об’єкти ворога / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Генштаб ЗСУ звітує про успішну серію ударів по стратегічних об’єктах ворога на території Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під ударом опинилися нафтобаза, сучасна радіолокаційна станція та скупчення особового складу окупантів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook.

Пожежа на нафтобазі у Пензенській області

Однією з ключових цілей стала нафтобаза «Пензанафтепродукт», що розташована в Пензенській області РФ (понад 700 км від кордону з Україною). На об’єкті підтверджено виникнення пожежі.

Реклама

Значення об’єкта: нафтобаза безпосередньо задіяна у забезпеченні логістики окупаційних військ.

Наслідки: масштаби збитків наразі встановлюються, проте у Генштабі підкреслюють, що це частина системного зниження воєнно-економічного потенціалу агресора.

Ураження РЛС «Подльот» у Криму

У тимчасово окупованому Криму, в районі населеного пункту Фрунзе, Сили оборони підтвердили успішне ураження радіолокаційної станції «Подльот».

«Подльот» — це сучасна російська маловисотна РЛС, яка призначена для виявлення повітряних цілей (дронів, ракет) на малих і гранично малих висотах. Знищення таких станцій суттєво «засліплює» російську ППО на тимчасово окупованому півострові.

Втрати ворога у Бєлгородській та Донецькій областях

Крім об’єктів інфраструктури, українські військові завдали ударів по районах зосередження живої сили противника:

у Бєлгородській області РФ;

на тимчасово окупованій території Донецької області.

Інформація щодо кількості ліквідованих окупантів наразі уточнюється.

Реклама

«Далі буде», — лаконічно резюмували в Генеральному штабі.

Нагадаємо, у ніч проти 10 січня Волгоградську область РФ атакували безпілотники. Сталося займання на нафтобазі.