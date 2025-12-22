ЗСУ атакували низку об'єктів у РФ та на окупованих територіях: деталі від Генштабу

Атака на Росію / © ТСН.ua

ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу «Таманьнєфтєгаз». Також атаковані склад боєприпасів, місце зберігання, підготовки й запуску ударних БпЛА.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

У ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ. Це компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу, який займається переправленням сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів. На об’єкті зафіксовано серію вибухів.

«Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м. та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку», — повідомили у Генштабі.

Термінал є частиною енергетичного тилу РФ, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.

Що ще уражено

Крім нафтового термінала, уражено також:

Тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ Криму). На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Туди поцілила ракета українського виробництва. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Склад боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією, ціль знищено.

Місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області. Спостерігалась пожежа. Збитки уточнюється.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ станом на 22 грудня.

Так, армія Росії втратила близько 1 197 860 осіб від початку повномасштабного вторгнення. За добу ЗСУ ліквідували 1 120 загарбників. Що ж до техніки, втрачено: