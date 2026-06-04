ЗСУ атакували російську логістику в Горлівці: що відомо (відео)

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Українські військові почали регулярно знищувати російський транспорт у глибокому тилу ворога на Донеччині. Російська логістика в тимчасово окупованій Горлівці опинилася під постійними ударами безпілотників.

Про це повідомили представники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу (ОМБр).

За інформацією військових, успішні операції здійснюють оператори батальйону безпілотних авіаційних систем (ББпС) «Спалах». Вони системно уражають техніку загарбників у місті, яке розташоване на відстані близько 35–40 кілометрів від лінії фронту.

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«Вантажівки, автівки, квадроцикли — все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає. Саме місто розташоване приблизно за 35-40 км від наших позицій. І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами», — заявили в підрозділі.

У бригаді також наголосили, що досягти такого результату на такій відстані вдалося без використання специфічних дронів середнього радіуса дії (middle-strike) чи безпілотників на оптоволокні.

Ефективність ударів у глибокому тилу ворога забезпечують виключно висока майстерність українських пілотів, фінансова підтримка громадян через донати та чітка взаємодія між різними підрозділами Збройних сил України.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну нічну операцію 4 червня в оперативній глибині ворога. Зокрема, під прицілом опинилися стратегічні російські об’єкти в окупованому Криму, включно з кораблем «Светляк» та ЗРГК «Панцирь».

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Раніше ми писали, що у ніч проти 4 червня у Криму пролунала серія вибухів: місцеві жителі та російські канали повідомляли про роботу ППО та атаки безпілотників поблизу військових аеродромів «Бельбек», «Саки», «Кача» та «Гвардійське».

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