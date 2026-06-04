ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
2 хв

ЗСУ атакували російську логістику в Горлівці: що відомо (відео)

Українські військові взяли під вогневий контроль логістику окупантів у Горлівці. Пілоти 28-ї бригади знищують техніку ворога за 40 км від фронту завдяки майстерності та донатам.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
ЗСУ

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові почали регулярно знищувати російський транспорт у глибокому тилу ворога на Донеччині. Російська логістика в тимчасово окупованій Горлівці опинилася під постійними ударами безпілотників.

Про це повідомили представники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу (ОМБр).

За інформацією військових, успішні операції здійснюють оператори батальйону безпілотних авіаційних систем (ББпС) «Спалах». Вони системно уражають техніку загарбників у місті, яке розташоване на відстані близько 35–40 кілометрів від лінії фронту.

«Вантажівки, автівки, квадроцикли — все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає. Саме місто розташоване приблизно за 35-40 км від наших позицій. І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами», — заявили в підрозділі.

У бригаді також наголосили, що досягти такого результату на такій відстані вдалося без використання специфічних дронів середнього радіуса дії (middle-strike) чи безпілотників на оптоволокні.

Ефективність ударів у глибокому тилу ворога забезпечують виключно висока майстерність українських пілотів, фінансова підтримка громадян через донати та чітка взаємодія між різними підрозділами Збройних сил України.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну нічну операцію 4 червня в оперативній глибині ворога. Зокрема, під прицілом опинилися стратегічні російські об’єкти в окупованому Криму, включно з кораблем «Светляк» та ЗРГК «Панцирь».

Раніше ми писали, що у ніч проти 4 червня у Криму пролунала серія вибухів: місцеві жителі та російські канали повідомляли про роботу ППО та атаки безпілотників поблизу військових аеродромів «Бельбек», «Саки», «Кача» та «Гвардійське».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie