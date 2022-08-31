"ЗСУ б’ють по критично важливих об’єктах Запорізької АЕС": які фейки поширює РФ

Дезінформацію

Представник МЗС РФ Олег Дробінін заявив: «спеціальна військова операція Росії в Україні не розпочалася б, якби західні країни конструктивно підійшли до пропозицій Москви щодо гарантій безпеки».

Маніпуляцію

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «РФ готова виконувати свої зобов’язання щодо постачання газу, [однак] дії ЄС щодо газової проблеми складно зрозуміти та неможливо пояснити, і за них доводиться платити простим європейцям».

Фейк

Колаборант-«керівник» ТОТ Запорізької області Віталій Рогов заявив: «ЗСУ цілеспрямовано б’ють по критично важливих об’єктах Запорізької АЕС, щоб викликати викид радіоактивних речовин… за дві години ЗСУ завдали 17 артилерійських ударів з американських великокаліберних знарядь по території поряд із ЗАЕС».

Нагадаємо, пропагандистка Путіна ходить парком з охороною і лякається дитячого м'ячика.

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