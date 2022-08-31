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"ЗСУ б’ють по критично важливих об’єктах Запорізької АЕС": які фейки поширює РФ

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"ЗСУ б’ють по критично важливих об’єктах Запорізької АЕС": які фейки поширює РФ

Фото: pixabay.com

Центр протидії дезінформації заявили, що протягом 30.08.2022 окупанти поширили:

  • Дезінформацію

Представник МЗС РФ Олег Дробінін заявив: «спеціальна військова операція Росії в Україні не розпочалася б, якби західні країни конструктивно підійшли до пропозицій Москви щодо гарантій безпеки».  

  • Маніпуляцію

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «РФ готова виконувати свої зобов’язання щодо постачання газу, [однак] дії ЄС щодо газової проблеми складно зрозуміти та неможливо пояснити, і за них доводиться платити простим європейцям».  

Фейк

Колаборант-«керівник» ТОТ Запорізької області Віталій Рогов заявив: «ЗСУ цілеспрямовано б’ють по критично важливих об’єктах Запорізької АЕС, щоб викликати викид радіоактивних речовин… за дві години ЗСУ завдали 17 артилерійських ударів з американських великокаліберних знарядь по території поряд із ЗАЕС».

Нагадаємо, пропагандистка Путіна ходить парком з охороною і лякається дитячого м'ячика.

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