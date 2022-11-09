ЗСУ близько: в Херсоні з вулиць зникли російські триколори (відео)

В Херсоні окупанти познімали російські прапори.
У Херсоні з вулиць міста та з адмінбудівель зникли російські триколори.
Про це повідомляють у Мережі.
"В Херсоні прапори РФ зникли майже всюди, - скаржаться російські військкори. Херсоне, ми вже близько", - йдеться в дописі.
На відео російський військкор розповідає, що з усіх будівель у місті зникли російські прапори там, де раніше висіли. Залишився лише один - на міськраді.
Нагадаємо, що у звільнених від окупантів населених пунктах Херсонщини виявляють тіла мирних жителів. Нещодавно було знайдено три тіла. Одне з них - з ознаками насильницької смерті.
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