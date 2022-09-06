ЗСУ частково просунулися та закріпилися в Луганській області - Гайдай

На Луганщині тривають активні бойові дії.
ЗСУ вдалося просунутися вперед.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Декілька сотень метрів у нас за вчорашній день додалося, які наші військові контролюють. Оскільки були відбиті атаки та були певні невеличкі просування, але там закріпилися наші захисники", - сказав він.
Гайдай також зазначив, що через вибухи на складах в області росіяни останніми днями втратили до 100 вояків та близько 100 одиниць техніки. Минулого тижня окупанти втратили на Луганщині понад 400 вояків.
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