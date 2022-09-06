ЗСУ частково просунулися та закріпилися в Луганській області - Гайдай

ЗСУ вдалося просунутися вперед.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Декілька сотень метрів у нас за вчорашній день додалося, які наші військові контролюють. Оскільки були відбиті атаки та були певні невеличкі просування, але там закріпилися наші захисники", - сказав він.

Гайдай також зазначив, що через вибухи на складах в області росіяни останніми днями втратили до 100 вояків та близько 100 одиниць техніки. Минулого тижня окупанти втратили на Луганщині понад 400 вояків.

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