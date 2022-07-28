ЗСУ десь добряче "всипали": до Маріуполя доправили велику кількість поранених окупантів

На одному з напрямків на сході росіяни по повній отримали від ЗСУ, тож велику кількість поренених доправили до окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Хороша новина. Десь на Сході наші Захисники добряче насипали росіянам. В Маріупольську лікарню №2, яка є війьскови російським шпиталем, завезли таку кількість майже добрива, що для потреби росіян необхідна велика кількість крові для перелівання. Маріупольці. Віремо в вас. Залишайтесь вдома. Росіяни і так випили забагато нашої крові, аби ще добровільно з ними ділитись", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, вночі Росія випустила ракети С-300 по Харкову. Мер Ігор Терехов повідомив, що обидва обстрілу сталися відразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів.

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