ЗСУ "дістали" росіян під Маріуполем: тили Кремля у вогні, уражено "жирні" цілі (відео)

ССО завдали серії ударів по складах, логістиці та командних пунктах ворога на ТОТ і в РФ.

ССО / © Facebook/Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Підрозділи Сил спеціальних операцій України протягом періоду до 5 травня уразили низку ворожих об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗС України.

Які об’єкти уражено

Як повідомили в ССО, безпілотники вдарили по складах боєприпасів, логістичних центрах, ремонтних базах, командно-спостережних пунктах та місцях розташування підрозділів противника.

Зокрема, у Сартані під Маріуполем знищено склади боєприпасів, а в Бойківському уражено склад матеріально-технічного забезпечення та логістичний центр. В окупованій Миколаївці під удар потрапила ремонтна база ворога, а у Святотроїцькому — командно-спостережний пункт.

У Ровеньках на Луганщині знищено місце тимчасового розташування ворожих механіків, а в Куликівському на Запоріжжі уражено полігон противника.

Також у Новій Таволжанці на Бєлгородщині ССО вдарили по підрозділу ворожих операторів безпілотників.

У ССО зазначають, що такі удари по логістиці, арсеналах і ремонтних потужностях суттєво знижують бойові можливості противника та є частиною асиметричних дій зі стратегічного послаблення РФ.

Як ми писали, українські удари по районах біля Маріуполя та на окупованих територіях спричинили паніку в російському інфопросторі. Пропагандисти Кремля емоційно реагують на втрату контролю над логістикою. За даними ISW, Сили оборони України поступово перерізають важливі транспортні маршрути, що ускладнює забезпечення армії РФ на фронті. У Росії ці успіхи називають критичними для окупаційної армії та визнають зростання загроз для тилових районів.

Українські дрони суттєво розширили зону ураження та тепер здатні діставати до тимчасово окупованих Донецька і Маріуполя. За даними військових, безпілотники взяли під вогневий контроль логістичні маршрути противника на глибину до сотень кілометрів від лінії фронту. Зокрема, під ударами опиняються дороги, техніка та інфраструктура, що забезпечує постачання РФ. У ЗСУ зазначають, що такі можливості дронів фактично створюють постійну «кілзону» для окупаційних сил у тилу. Це суттєво ускладнює логістику ворога та змінює баланс на окремих ділянках фронту.

