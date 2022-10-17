ЗСУ добряче поколошматили окупантів на Запоріжжі: "виведено з ладу" понад 150 російських вояків

У Запорізькій області Сили оборони завдали ударів по позиціях та місцях розташування ворога та його техніки.

На Запоріжжі підтверджено ураження Силами оборони живої сили, озброєння та військової техніки противника за попередні дні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Українські захисники завдали точкових ударів.

"В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області:

Молочанськ - до 40 поранених,

Кам’янка-Дніпровська - 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених,

Енергодар - до 20 поранених,

Оріхів та Гуляйполе - до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених,

Пологи - близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що минулої доби ЗСУ у Запорізькій області також не давали спокою російським окупантам у захоплених населених пунктах. В результаті точкових обстрілів Сил оборони з рядів ЗС РФ "вибула" щонайменше сотня росіян.

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