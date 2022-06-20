ЗСУ добряче прорідили загін "кадирівців" у Сєвєродонецьку, які навіть не брали участь в активних бойових діях

ЗСУ добряче прорідили загін "кадирівців" у Сєвєродонецьку, які навіть не брали участь в активних бойових діях

Українські захисники всипали перцю російським бойовикам підрозділу "Ахмат" з Чечні.

Окупанти втратили три десятки вояків та майже пів сотня отримали поранення.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"За минулий тиждень під час бойових дій за Сєвєродонецьк було поранено понад 47 військовослужбовців загону “Ахмат” (Республіка Чечня), понад 28 загинуло, зокрема: Долдаєв Махмуд, Мусаєв Мовла, Бакмурзаєв Ховажі, Іблієв Магомед, Джабраїлов Малік, Любхан Зайнул, Яндієв Аслан. Слід зазначити, що загін "Ахмат" не залучається до безпосередніх бойових дій, а лише до зачистки вулиць і будинків", - проінформував журналіст.

Нагадаємо, що під час бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

ЗСУ "насипали" кадирівцям у районі Сєвєродонецька - Жданов в ТСН

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