ЗСУ дуже ефективно використовують західну зброю під час контрнаступу - Пентагон

Це змінює динаміку на полі бою.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова речника Міноборони США генерала Патріка Райдера.

"Ми ведемо постійний діалог, щоб визначити потреби наших українських партнерів – в залежності від розвитку подій на місцях. І як ми побачили, про що свідчить цей контрнаступ, вони використовують наявне озброєння дуже ефективно, щоб змінити динаміку на полі бою", - зауважив представник Міноборони США.

Він уточнив, що американська сторона тісно працює з Україною і міжнародними партнерами, щоб забезпечити допомогу українській стороні найближчим часом та у перспективі.

Патрік Райдер також зауважив, що Пентагон працює з виробниками протиповітряних систем NASAMS, щоб забезпечити їх для України.

Раніше очільник Пентагону заявив, що захоплений успіхами контрнаступу ЗСУ біля Харкова і Херсона.

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