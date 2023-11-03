ЗСУ ефектно "мінуснули" окупантів на Сватівському напрямку (відео)

Мабуть, росіяни вже звикли до "гарячих" сюрпризів, які їм влаштовують ЗСУ.

На Сватівському напрямку бійці "Сталевого кордону" завдали потужного удару по окупантах. Внаслідок "прильоту" армія РФ втратила 5 солдатів.

Про це повідомляє "Сталевий кордон".

"1, 2, 3, 4, 5 … всі знешкоджені! Головне – не кількість снарядів, а вміння", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ ефектно "мінуснули" окупантів на Сватівському напрямку

Деталі

В районі Першотравневого-Райгородка, що на межі Харківської та Луганської областей, бійцям "Сталевого кордону" вдалося знищити одразу 5 ворожих піхотинців. Загарбники саме збиралися штурмувати позиції наших захисників. Працювали воїни за допомогою ПТРК "Стугна", і знадобився їм лише один постріл.

"Толя, працювати можеш?", – питає захисник.

"Так! Давай!", – відповів боєць.

За декілька секунд військовий констатував, що снаряд успішно вразив російських загарбників.

Раніше на Куп’янському напрямку воїни "Сталевого кордону" знищили автоматичний міномет 2Б9 "Васільок" на базі автомобіля "Урал". Прикордонники виконали завдання за допомогою дрона-камікадзе.

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