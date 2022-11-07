ЗСУ форсували річку в районі Сватового та продовжують наступ на Кремінну - ISW

Українські війська вели штурм у напрямку Куземівки, що за 13 км на північний захід від Сватового.

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна та вели штурм у напрямку Куземівки, що за 13 км на північний захід від Сватового.

Про це йдеться у звіті американського Інстуту вивчення війни (ISW).

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За даними Інституту, українські війська форсували річку Жеребець на захід від Сватового і виявляють російські позиції на лінії Куземівки-Коломийчихи. На відео з геолокацією, яке розповсюдив російський військовий блогер в Мережі, видно, як українські війська завдають ударів по російській бронетехніці приблизно за 30 км на північний захід від Сватового, що свідчить про те, що російські війська утримують позиції в районі Ягідне-Орлянка.

Також за повідомленнями російського мілблогера, ЗСУ перегруповуються в цьому районі після невдалого штурму Ягідного, а також продовжують спроби наступати на Кремінну.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили наступ росіян на Білогорівку, що за 10 км на південь від Кремінної.

Російські джерела також стверджували, що українські сили завдали удару HIMARS по російських позиціях у Сватовому та Кремінній та обстріляли російські позиції на лінії Сватове-Кремінна.

Нагадаємо, що на Луганщині російські окупанти намагаються повернути під свій контроль Білогорівку, яка для них є своєрідним плацдармом.

В районі Сватового тривають активні бої. Контрнаступ ЗСУ в цьому районі останніми днями дещо сповільнився.

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