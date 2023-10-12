ЗСУ готові до зимової кампанії та обстріл Харкова: головні новини ночі 12 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 12 жовтня 2023 року:
- Білий дім хоче об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в один запит Читати далі –>
- У ЗСУ заявили, що знали про плани ворога атакувати Авдіївку Читати далі –>
- Одна людина постраждала в результаті обстрілу Харкова — мер Читати далі –>
- На Білгородщині загинули дві людини в результаті роботи ППО Читати далі –>
- Аналітики ISW пояснили причину активізації окупантів в районі Авдіївки Читати далі –>
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