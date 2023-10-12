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ЗСУ готові до зимової кампанії та обстріл Харкова: головні новини ночі 12 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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509
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ЗСУ готові до зимової кампанії та обстріл Харкова: головні новини ночі 12 жовтня 2023 року

Війна в Україні / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 12 жовтня 2023 року:

  • Білий дім хоче об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в один запит Читати далі –>
  • У ЗСУ заявили, що знали про плани ворога атакувати Авдіївку Читати далі –>
  • Одна людина постраждала в результаті обстрілу Харкова — мер Читати далі –>
  • На Білгородщині загинули дві людини в результаті роботи ППО Читати далі –>
  • Аналітики ISW пояснили причину активізації окупантів в районі Авдіївки Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
509
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