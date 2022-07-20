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ЗСУ "хімарснули" Антонівській міст у Херсоні: гауляйтер Сальдо заявив, що переправа потребує ремонту

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ЗСУ "хімарснули" Антонівській міст у Херсоні: гауляйтер Сальдо заявив, що переправа потребує ремонту

На Херсонщині ЗСУ вдарили по Антонівському мосту.

Інфраструктурний об'єкт зазнав руйнувань. Через що його закрили для вантажного транспорту.

Про перекриття Антонівського мосту після ударів по ньому 20 липня повідомив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.

"У зв'язку з обстрілами Збройних сил України оголошується тимчасове обмеження руху автотранспорту Антонівським мостом. Для того, щоб ремонтно-відновлювальні роботи були завершені якнайшвидше, рух мостом буде дозволено лише легковому та пасажирському транспорту. Вантажний транспорт матиме можливість проїжджати через Каховську ГЕС", - сказав Сальдо.

Нагадаємо, що за минулу добу на Миколаївщині в результаті ворожих обстрілів поранення отримали 43 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доправлені до медзакладів.

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