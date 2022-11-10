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ЗСУ "хімарснули" базу окупантів на Луганщині, а росіяни вдалися до хитрощів у зберіганні боєприпасів

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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ЗСУ "хімарснули" базу окупантів на Луганщині, а росіяни вдалися до хитрощів у зберіганні боєприпасів

Фото: defense.gov

Російські окупанти почали ховати боєприпаси після влучань ЗСУ в їхні склади.

На Луганщині тривають активні бойові дії вздовж траси Сватове-Кремміна та Білогорівки. ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки на кількох ділянках.

Про ситуацію на Сватівському напрямку розповіли в американському Інституті вивчення війни.

Російські джерела повідомляють, що ЗС РФ відбили українську наземну атаку на північний захід від Сватового в напрямку Куземівки та наземні атаки ЗСУ вздовж лінії фронту Площанка-Макіївка, на південь від Сватового та біля траси R66.

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські наземні атаки на північний захід від Сватового в районі Новоселівського та на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

"9 листопада ЗСУ обстріляли тил в окупованій Луганській області, що посилило побоювання росіян щодо здатності України завдати ударів по тилу. Було пошкоджено будівлю школи-інтернату в Кадіївці Луганської області, де поряд перебувала російська військова техніка, що вказує на те, що ЗС РФ використовували школу як базу. Російські джерела стверджували, що українські сили обстріляли Кадіївку з HIMARS", - повідомляють аналітики Інституту.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗС РФ зі страху почали  хаотично мінувати територію Луганщини та зберігати боєприпаси у вантажівках, а не на складах.

Нагадаємо, що за останній тиждень на окупованій території Луганщини до окупантів почастішали "прильоти" від ЗСУ. Вибухають загалом склади з боєприпасами та казарми. На фронт прибувають непідготовлені "свіжомобілізовані" росіяни. Багато з них гине на полі бою. Трупи загиблих ЗС РФ не забирають, тож вони розкладаються і отруюють ґрунтові води.

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Дата публікації
Перегляди
905
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