ЗСУ "хімарснули" окупантів на Запоріжжі: виведено з ладу 160 загарбників та їхню техніку

Російським окупантам дісталося від ЗСУ на Запоріжжі.
У Запорізькій області російським окупантам "прилетіло" від ЗСУ. В результаті втрати окупантів склали близько 160 пораненими та вбитими.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що зараз вже отримано підтверждення ударів по місцях розташування окупантів 18 листопада у Запорізькій області.
Окупантам дісталося у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області.
"Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли Краматорськ. В результаті руйнувань зазнали 14 приватних будинків.
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