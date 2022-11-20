ЗСУ "хімарснули" окупантів на Запоріжжі: виведено з ладу 160 загарбників та їхню техніку

Російським окупантам дісталося від ЗСУ на Запоріжжі.

У Запорізькій області російським окупантам "прилетіло" від ЗСУ. В результаті втрати окупантів склали близько 160 пораненими та вбитими.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що зараз вже отримано підтверждення ударів по місцях розташування окупантів 18 листопада у Запорізькій області.

Окупантам дісталося у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

"Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Краматорськ. В результаті руйнувань зазнали 14 приватних будинків.

Читайте також: