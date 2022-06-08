ЗСУ контратакують у Херсонській області і успішно обороняють Сєвєродонецьк - Британська розвідка

ЗСУ контратакують у Херсонській області і успішно обороняють Сєвєродонецьк - Британська розвідка

В той час, коли війська РФ наступають на Донбасі, вони залишаються в обороні на інших флангах.

Українські захисники проводять успішні контратаки в Херсонській області та вдало стримують сили РФ у Сєвєродонецьку.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Згідно з даними розвідки Велиї Британії, Росія намагається атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, але ЗСУ вдається стримувати цю атаку. Тому, малоймовірно, що за останню добу одна зі сторін досягла значних успіхів.

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Також поки Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на інших флангах.

ЗСУ днями досягли певних успіхів у контратаках в південно-західній частині Херсонської області, зокрема, їм вдалося повернути контроль над східним берегом річки Інгулець.

Британські розвідники додають, що через те, що фронт окупованої росіянами території простягається на понад 500 км, Росія та Україна стикаються зі схожими проблемами у підтримці лінії оборони, одночасно звільняючи боєздатні бойові підрозділи для наступальних дій.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 June 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/yfsIevTHoQ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 8, 2022

Нагадаємо, що ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку, де тривають бої, а у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах.

Раніше ми повідомляли, що військовий експерт розповів, звідки ЗСУ можуть піти у потужний контрнаступ на Нову Каховку.

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