ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: окупанти продовжують штурмувати українські позиції на півночі Харківщини

Окупанти продовжують штурмові дії, зосередившись на напрямках населених пунктів Липці та лівому й правому флангу Вовчанська.

Російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції на півночі Харківщини. Військові злочинці сконцентрували зусилля на населеному пункті Вовчанськ. Сили оборони контролюють 60% міста.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

За його словами, в Харківській області тривають безперервні ворожі обстріли. Окупанти продовжують штурмові дії, зосередившись на напрямках населених пунктів Липці та лівому й правому флангу Вовчанська.

“Щойно маємо декілька прильотів КАБами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спроб, особливо всередині Вовчанська, відкинути Сили оборони, місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються”, – зазначив Семенуха.

Він також додав, що сьогодні зранку, 20 травня, бойові дії були на Куп’янському напрямку. На окремих ділянках ЗСУ проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій.

Безперервно йдуть обстріли прикордоння – це Богодухівський, Харківський і Чугуївський райони.

Нагадаємо, що Україна приховано перекинула додаткові війська на Харківщину за кілька днів до того, як російські окупанти вдруге від початку війни спробували прорватися до Харкова 10 травня.

Читайте також: