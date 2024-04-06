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ЗСУ ліквідували 16 одиниць техніки на Авдіївському напрямку (відео)

ЗСУ ліквідували 16 одиниць техніки на Авдіївському напрямку (відео)

Російський танк / Фото: Скріншот

Наші воїни продовжують завдавати втрат ворогові

Так, на Авдіївському напрямку ЗСУ знищили одразу 16 одиниць техніки. Завдання виконали бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ.

Про це написали Десантно-штурмові війська України.

ЗСУ ліквідували 16 одиниць техніки на Авдіївському напрямку

ЗСУ ліквідували 16 одиниць техніки на Авдіївському напрямку

"Лише за один день боїв, Січеславцями було відбито 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ. Для російських окупантів це стало черговою "Прохорівкою" з утилізації військової техніки", – зауважили у ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, у ЗСУ показали роботу пілотів РУБпАК проти окупантів. Наші воїни швидко та філігранно ліквідовують техніку РФ та її солдатів.

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