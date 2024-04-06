ЗСУ ліквідували 16 одиниць техніки на Авдіївському напрямку (відео)

Наші воїни продовжують завдавати втрат ворогові
Так, на Авдіївському напрямку ЗСУ знищили одразу 16 одиниць техніки. Завдання виконали бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ.
Про це написали Десантно-штурмові війська України.
"Лише за один день боїв, Січеславцями було відбито 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ. Для російських окупантів це стало черговою "Прохорівкою" з утилізації військової техніки", – зауважили у ДШВ ЗСУ.
Нагадаємо, у ЗСУ показали роботу пілотів РУБпАК проти окупантів. Наші воїни швидко та філігранно ліквідовують техніку РФ та її солдатів.
Читайте також: