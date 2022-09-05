ЗСУ ліквідували до 400 окупантів та пошкодили 100 одиниць ворожої техніки в Кремінній на Луганщині

У Кремінній - чудові результати для ЗСУ.

У тимчасово окупованій Кремінній Луганської області українські військові ліквідували до 400 російських окупантів. Окрім цього, бійці ЗСУ вивели з ладу близько 100 одиниць ворожої техніки.

Про це сьогодні, 5 вересня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Кремінній чудові результати для ЗСУ – після "бавовни" зруйновано декілька будівель, де розташовувалися російські військові: втрати становлять до 400 осіб особового складу, близько 100 одиниць техніки вийшло з ладу", - йдеться у повідомленні.

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