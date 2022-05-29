ЗСУ ліквідували командира парашутно-десантної роти окупантів

Українські військові знищили ще одного російського командира, який скоював злочини на території України.

Ліквідований ЗСУ окупант керував парашутно-десантною ротою.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"До vip-шанувальників творчості кобзона доєднався командир парашутно - десантної роти 106-ої парашутно - десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр. Олександр Вигуляр 3 місяці назад під Вязьмой разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно - десантную операцию", але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові знищили ще одного російського підполковника, який командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів. Російський підполковник Олександр Досягаєв отримав перше місце у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".

Нагадаємо, російський окупант розповів, як знищує і катує мирне населення.

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