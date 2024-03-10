ЗСУ ліквідували одного з командирів російського підрозділу "Ахмат" (відео)

Його прізвище невідоме, як і те, якого саме рівня цей командир.

Українські військові зі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ліквідували одного з командирів ворожого підрозділу "Ахмат". Сталося це поблизу Роботиного.

Про це пише “Українська правда”.

Як стало відомо, один з українських пілотів БпЛА поблизу Роботиного отримав наказ слідкувати за ворожим баггі, у якому виявився командир батальйону "Ахмат".

У коментарі УП пресофіцер 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас уточнив, що одного з командирів “Ахмата” ліквідували кілька днів тому поблизу Роботиного на окупованій території.

Проте зараз невідомо, кого саме ліквідували українські військові.

ЗСУ ліквідували одного з командирів російського підрозділу "Ахмат"

Нагадаємо, що на Донеччині ліквідували ще одного колаборанта з так званої "ДНР".

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