ЗСУ ліквідували одного з командирів російського підрозділу "Ахмат" (відео)

Його прізвище невідоме, як і те, якого саме рівня цей командир.
Українські військові зі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ліквідували одного з командирів ворожого підрозділу "Ахмат". Сталося це поблизу Роботиного.
Про це пише “Українська правда”.
Як стало відомо, один з українських пілотів БпЛА поблизу Роботиного отримав наказ слідкувати за ворожим баггі, у якому виявився командир батальйону "Ахмат".
У коментарі УП пресофіцер 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас уточнив, що одного з командирів “Ахмата” ліквідували кілька днів тому поблизу Роботиного на окупованій території.
Проте зараз невідомо, кого саме ліквідували українські військові.
Нагадаємо, що на Донеччині ліквідували ще одного колаборанта з так званої "ДНР".
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