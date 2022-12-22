ЗСУ ліквідували понад 100 тисяч російських окупантів за майже 10 місяців повномасштабної війни

Від початку повномасштабного наступу РФ на Україну ЗСУ ліквідували понад 100 тисяч окупантів. Станом на 22 грудня загальні бойові втрати противника становлять 100400 особового складу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 по 22.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 100400 (+660) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3003 (+1) од;

бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од;

артилерійських систем – 1978 (+6) од;

РСЗВ – 413 (+1) од;

засоби ППО ‒ 212 (+0) од;

літаків – 283 (+1) од;

гелікоптерів – 267 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5);

крилаті ракети ‒ 653 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7) од;

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

"Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - зазначили в Генштабі.

Втрати РФ у війні проти України

Станомо на сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 листопада анонсував, що Росія у війні проти України до кінця 2022 року втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів "і лише Богу відомо, скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних". Глава держави також заявив, що російські терористи поклали на Донеччині свою регулярну армію, втрачають щодня сотні мобілізованих і найманців, а також використовують загороджувальні загони.

Та попри надзвичайно великі російські втрати, окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, а також будують плани щодо півдня.