ЗСУ ліквідували понад 30 тисяч окупантів: втрати РФ станом на 29 травня

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні сягнули вже понад 30 тисяч осіб.
Станом на 29 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 30 тисяч осіб. Дані уточнюються.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Так, станом на 29 травня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу близько 30150 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1338 (+8) од,
- бойових броньованих машин (+12) од,
- артилерійських систем – 631 (+3) од,
- РСЗВ - 203 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+0) од,
- гелікоптерів – 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),
- крилаті ракети - 116 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,
- спеціальна техніка - 48 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. .
Нагадаємо, на Херсонщині чоловік вкрав з-під носа в окупантів "Урал" та віддав його ЗСУ.
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