ЗСУ ліквідували понад 30 тисяч окупантів: втрати РФ станом на 29 травня

ЗСУ ліквідували понад 30 тисяч окупантів: втрати РФ станом на 29 травня

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні сягнули вже понад 30 тисяч осіб.

Станом на 29 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 30 тисяч осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, станом на 29 травня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу близько 30150 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1338 (+8) од,

бойових броньованих машин (+12) од,

артилерійських систем – 631 (+3) од,

РСЗВ - 203 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків – 207 (+0) од,

гелікоптерів – 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),

крилаті ракети - 116 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,

спеціальна техніка - 48 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. .

Нагадаємо, на Херсонщині чоловік вкрав з-під носа в окупантів "Урал" та віддав його ЗСУ.

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