ЗСУ ліквідували в Україні заступника командира вертолітного полку окупантів

В Україні ЗСУ "закобзонили" одного з командирів вертолітного полку.

В Україні долітався заступник командира вертолітного полку ЗС РФ Стрільченко. Його в Ка-52 збили українські захисники.

Про це повідомив військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Заступник командира 487 овп з льотної підготовки підполковник Стрільченко Володимир на Ка-52 успішно демобілізований", - написав він.

Можна припустити, що це сталося на півдні України учора, 24 жовтня. На цьому напрямку ЗСУ за день "приземлили" 3 російських вертольоти Ка-52. Всі три повітряні судна були збиті на Херсонщині у Бериславському районі.

Раніше повідомлялося, що минулої доби українські захисники "демілітаризували" ворожий літак, а протягом доби було знищено 470 російських окупантів.

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