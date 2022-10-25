ЗСУ ліквідували в Україні заступника командира вертолітного полку окупантів

В Україні ЗСУ "закобзонили" одного з командирів вертолітного полку.
В Україні долітався заступник командира вертолітного полку ЗС РФ Стрільченко. Його в Ка-52 збили українські захисники.
Про це повідомив військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Заступник командира 487 овп з льотної підготовки підполковник Стрільченко Володимир на Ка-52 успішно демобілізований", - написав він.
Можна припустити, що це сталося на півдні України учора, 24 жовтня. На цьому напрямку ЗСУ за день "приземлили" 3 російських вертольоти Ка-52. Всі три повітряні судна були збиті на Херсонщині у Бериславському районі.
Раніше повідомлялося, що минулої доби українські захисники "демілітаризували" ворожий літак, а протягом доби було знищено 470 російських окупантів.
Читайте також:
- "Сапери збилися з ліку": в Харкові з'явилося поле боєприпасів, якими РФ бомбить місто (відео)
- Закликав топити українських дітей: словами пропагандиста Красовського обурилися навіть інші пропагандисти РФ і зацікавився Слідком
- Гауляйтер Стремоусов на фоні дивної карти оголосив про "звільнення" від "укронацистів" ще 3 областей України (відео)
- Близько 470 окупантів безповоротно вирушили "восвояси" : у Генштабі оновили втрати РФ в Україні за добу