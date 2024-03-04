ЗСУ ліквідували відомого російського нациста, який погрожував азовцям

Пропагандисти РФ в телеграм-каналах пишуть, що він загинув начебто “зі зброєю в руках”, проте існує й інша версія.

Українські військові ліквідували російського начальника розвідки бригади “Еспаньола” В’ячеслава Суботіна на прізвисько Слава Вихідний.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

Як стало відомо, російського начальника розвідки бригади, яка складалася з нацистів, ліквідували. Пропагандисти РФ в телеграм-каналах пишуть, що він загинув начебто “зі зброєю в руках”, проте існує й інша версія.

“Пишуть, що загинув у бою, але за іншою інформацією - п'яний розбився на машині під Маріуполем. Ось це я розумію – денацифікація”, - наголосив Денис Казанський.

Що цікаво, Суботін обіцяв російським дітям, які “закінчать навчальний рік на “п’ятьорки” - привезти вухо азовця”.

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили про нові втрати РФ - "демобілізовано" понад тисячу окупантів.

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