ЗСУ розбили ворожу ДРГ неподалік Долини та відбили штурм окупантів біля Дмитрівки - Генштаб

ЗСУ її викрили і знешкодили.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти з артилерії обстріляли поблизу Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівка. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов.

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"Ворог безуспішно намагався застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини, зазнав втрат та відійшов", - повідомили у Генштабі.

На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони наших підрозділів.

На Сіверському напрямку здійснював обстріли із артилерії біля Слов’янська, Сіверська, Виїмки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів в неподалік Спірного та Григорівки.

Нагадаємо, що у Харківській області російські окупанти намагаються поточнити розміщення позицій ЗСУ. Минулої доби українські захисники "пригальмували" розвідників РФ.

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