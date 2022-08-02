ЗСУ ліквідували ворожу розвідгрупу поблизу Новополя та відбили штурм окупантів біля Трудолюбивкі

Російські окупанти посилили розвідку на Донеччині та пішли на штурм на Херсонщині.

Усі спроби наступу ЗСУ "загальмували".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка.

Окупанти заслали розвідгрупу біля Новополя.ЗСУ її виявили, завдали вогневого ураження та знешкодили.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Окупанти здійснювали систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка.

"Ворог вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська у Херсонській області дуже деморалізовані через неможливість отримувати у колишніх обсягах боєкомплекти і техніку. Тож окупанти намагаються просто втекти. Місцеві повідомляють, що росіяни ходять по селах і перевдягаються в цивільне.

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