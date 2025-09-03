- Дата публікації
ЗСУ ліквідували чергову партію окупантів і техніки: Генштаб оновив втрати РФ
Завдяки надзусиллям Сил оборони на українській землі стало менше росіян. Ворог також зазнав втрат у техніці.
За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати 780 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1084570 осіб.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Якими є загальні втрати РФ
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1084570 (+780) осіб
танків — 11157 (+1)
бойових броньованих машин — 23237 (+4)
артилерійських систем — 32342 (+41)
РСЗВ — 1477 (+1)
засоби ППО — 1213
літаків — 422
гелікоптерів — 341
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55784 (+338)
крилаті ракети — 3664
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 60600 (+112)
спеціальна техніка — 3956 (+4)
Нагадаємо, у ЗСУ підрахували втрати РФ під час літнього наступу. Там повідомили, скільки військових армія РФ було знищено на один квадратний кілометр території.
Так, впродовж весняно-літньої воєнної кампанії РФ 2025 року ворог втратив 124 солдати на 1 кв. км захопленої території. Йдеться про загиблих.
Додається, що показник росіян, які цього року гинуть у боях за кожен захоплений населений пункт, становить 2243 окупантів.