ЗСУ ліквідували чергову партію окупантів і техніки: Генштаб оновив втрати РФ

Завдяки надзусиллям Сил оборони на українській землі стало менше росіян. Ворог також зазнав втрат у техніці.

ЗСУ ліквідували чергову партію окупантів і техніки: Генштаб оновив втрати РФ

© Associated Press

За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати 780 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1084570 осіб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Якими є загальні втрати РФ

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1084570 (+780) осіб

  • танків — 11157 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23237 (+4)

  • артилерійських систем — 32342 (+41)

  • РСЗВ — 1477 (+1)

  • засоби ППО — 1213

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 341

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55784 (+338)

  • крилаті ракети — 3664

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 60600 (+112)

  • спеціальна техніка — 3956 (+4)

Нагадаємо, у ЗСУ підрахували втрати РФ під час літнього наступу. Там повідомили, скільки військових армія РФ було знищено на один квадратний кілометр території.

Так, впродовж весняно-літньої воєнної кампанії РФ 2025 року ворог втратив 124 солдати на 1 кв. км захопленої території. Йдеться про загиблих.

Додається, що показник росіян, які цього року гинуть у боях за кожен захоплений населений пункт, становить 2243 окупантів.

